"Атлетико" нацелился на Инсинье из "Наполи"

Мадридский "Атлетико" является основным претендентом на нападающего итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье. 27-летний итальянец может покинуть Неаполь ради Мадрида из-за отсутствия чемпионских титулов в его нынешнем клубе.

Представители мадридского клуба оценивают Инсинье в 50-60 миллионов евро, которые и готовы предложить "Наполи" за игрока, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на As. Кроме "Атлетико" на футболиста атакующей линии неаполитанцев также претендуют два английских клуба: "Арсенал" и "Ливерпуль".

В текущем сезоне Инсинье принял участие в 34 играх, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачи на своих партнеров по команде.