Бывший кандидат в мэры заявил о выдвижении в Мосгордуму

В ходе акции "Эко-весна" глава муниципального округа Таганский и экс-кандидат в мэры столицы Илья Свиридов заявил о выдвижении в Мосгордуму.

Он отметил, что существует ряд проблем, в том числе, связанных с экологией, которые трудно решать на уровне муниципалитета. По этой причине Свиридов решил баллотироваться в столичную Думу.

Илья Свиридов в 2012 и 2017 годах был муниципальным депутатом Таганского района, с 2014 года является главой муниципального округа.

В 2018 году Свиридов принимал участие в выборах мэра Москвы. Он занял третье место, набрав 7% голосов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября в единый день голосования.