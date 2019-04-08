8 апреля 201913:30
Бывший кандидат в мэры заявил о выдвижении в Мосгордуму
В ходе акции "Эко-весна" глава муниципального округа Таганский и экс-кандидат в мэры столицы Илья Свиридов заявил о выдвижении в Мосгордуму.
Он отметил, что существует ряд проблем, в том числе, связанных с экологией, которые трудно решать на уровне муниципалитета. По этой причине Свиридов решил баллотироваться в столичную Думу.
Илья Свиридов в 2012 и 2017 годах был муниципальным депутатом Таганского района, с 2014 года является главой муниципального округа.
В 2018 году Свиридов принимал участие в выборах мэра Москвы. Он занял третье место, набрав 7% голосов.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября в единый день голосования.
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