Путин готов к диалогу с Зеленским

Российский лидер всегда открыт для диалога и старается решать проблемы с помощью переговоров. Кроме тех случаев, когда собеседник пытается устроить провокацию или диверсию. В таких ситуациях Владимир Путин реагирует четко, решительно и недвусмысленно. Так Дмитрий Песков прокомментировал высказывание украинского кандидата в президенты Владимира Зеленского, пишет агентство "Интерфакс".

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что для урегулирования боевых действий в Донбассе не нужно обязательно налаживать диалог с Москвой. Так как Россия не является стороной конфликта. Это внутренняя проблема Украины, и решать ее только гражданам страны.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что если встанет во главе государства, то попытается договориться с Россией о скорейшем прекращении огня в Донбассе.