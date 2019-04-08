Тема:

Ливия. Новая страна 16 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
8 апреля 201913:44 Артем Красулин

ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль пригороды Триполи. По данным местных СМИ, сейчас продолжаются столкновения в районе столичного аэропорта. Его занимают группировки, лояльные правительству национального согласия Фаиза Сараджа. Новый виток гражданской войны в Ливии обсудили в ООН и ЕС. Москва, в свою очередь, призывает стороны к политическому урегулированию кризиса.

Угроза безопасности — под таким предлогом американское командование оперативно вывозит кораблями ВМС военнослужащих из района Палм-Сити в город Джанзур, расположенный к западу от Триполи. О численности контингента точной информации нет, Пентагон вообще не афишировал свое присутствие в Ливии. И защищать приведенное Западом к власти правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, похоже, не собирается

"США обеспокоены боевыми действиями в окрестностях Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить операции в районе ливийской столицы. Одностороннее военное наступление на Триполи ставит под угрозу жизни гражданских лиц и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев", — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Наступление на Триполи Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара началось в минувший четверг. Сухопутные войска установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Авиация, в свою очередь, нанесла удары по позициям сил премьера Сарраджа с воздуха.

Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы в ответ объявили о начале военной операции "Вулкан гнева". Ее, впрочем, поддержали не все. Так, вице-председатель президентского совета Ливии Али аль-Катрани подал в отставку и заявил о своей поддержке армии Хафтара. Объяснил это тем, что премьер принимает решения единолично, а его правительство поддерживает террористов.

Новый виток гражданской войны не остался без внимания ООН. Там призвали стороны к перемирию: "Миссия ООН в Ливии призвала воюющие стороны к введению гуманитарного перемирия между 16:00 и 18:00 для обеспечения эвакуации раненых и мирных жителей службами спасения и эвакуации и ливийским "Красным полумесяцем".

Призывает к политическому решению кризиса и Россия. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов подчеркнул, что Москва находится в тесном контакте с ООН и представителями враждующих в Ливии сторон. Замглавы МИД отметил, что одновременно с деэскалацией конфликта необходимо консолидировать усилия по борьбе с терроризмом, поскольку многие территории в Ливии по-прежнему контролируют боевики.

В состоянии вялотекущей гражданской войны Ливия оказалась в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В стране сейчас по факту двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. Весной ООН предлагала провести в Ливии всеобщие выборы. А на ближайшие недели в стране должна пройти примирительная межливийская конференция. Командование армии Хафтара уже заявило о готовности принять в ней участие.

Ранее по теме

Сейчас

13:15

В Москве простились с Алексеем Булдаковым

13:13

Путин готов к диалогу с Зеленским

12:06

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

11:58

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля

11:49

На Украине началась агитация перед вторым туром выборов

11:23

Работа с мобильным приложением "Сбербанк онлайн" существенно затруднена

11:15

В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Генерал кино: в Москве простились с Алексеем Булдаковым

Генерал кино: в Москве простились с Алексеем Булдаковым

19 минут назад
Путин готов к диалогу с Зеленским

Путин готов к диалогу с Зеленским

21 минута назад
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

1 час назад
ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса

ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса

10 минут назад
Bloomberg: США устали от антироссийских санкций

Bloomberg: США устали от антироссийских санкций

2 часа назад
Сыну Плющенко запретили выступать за рубежом под хит Майкла Джексона

Сыну Плющенко запретили выступать за рубежом под хит Майкла Джексона

9 минут назад
Готовьте вопросы: дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля

Готовьте вопросы: дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля

1 час назад
Работа с мобильным приложением "Сбербанк Онлайн" существенно затруднена

Работа с мобильным приложением "Сбербанк Онлайн" существенно затруднена

2 часа назад
Плюс Дмитрий Киселев: сетевые хейтеры добавили в рейтинг травли новых персон

Плюс Дмитрий Киселев: сетевые хейтеры добавили в рейтинг травли новых персон

33 минуты назад
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

3 часа назад
Госпитализирована актриса Алла Демидова

Госпитализирована актриса Алла Демидова

17 часов назад
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

16 часов назад
Бесславный юбилей Североатлантического альянса

Бесславный юбилей Североатлантического альянса

16 часов назад
Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

1 час назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

3 часа назад
Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

16 часов назад
Валентина. Документальный фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова

Валентина. Документальный фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова

19 часов назад
2 787
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Фобия нового времени: почему люди боятся разговаривать по телефону

Фобия нового времени: почему люди боятся разговаривать по телефону

08.04.2019 13:55
"Спорный" трон Наполеона продан за 500 тысяч евро

"Спорный" трон Наполеона продан за 500 тысяч евро

17 минут назад
Столичные полицейские штурмом взяли квартиру грузинского вора в законе

Столичные полицейские штурмом взяли квартиру грузинского вора в законе

1 час назад
На Урале пьяная женщина сбила двух девушек и повторно переехала одну из них

На Урале пьяная женщина сбила двух девушек и повторно переехала одну из них

2 часа назад
Нил Ушаков отверг обвинения в мошенничестве

Нил Ушаков отверг обвинения в мошенничестве

2 часа назад
Древний четвероногий кит, похожий на выдру, обитал в Перу 42 миллиона лет назад

Древний четвероногий кит, похожий на выдру, обитал в Перу 42 миллиона лет назад

2 часа назад
Появилось видео страшной аварии со скорой помощью в Подольске

Появилось видео страшной аварии со скорой помощью в Подольске

3 часа назад
"Ожил, зверюга!": в Приморье пожарные откачали спасенного из огня кота

"Ожил, зверюга!": в Приморье пожарные откачали спасенного из огня кота

3 часа назад
Нескорая помощь: травмированный футболист 2,5 часа ждал неотложку

Нескорая помощь: травмированный футболист 2,5 часа ждал неотложку

3 часа назад
В Москве умер бывший член ЦИК

В Москве умер бывший член ЦИК

3 часа назад
Оскорбленная россиянка ранила ножом соседей по коммуналке

Оскорбленная россиянка ранила ножом соседей по коммуналке

3 часа назад
Струя кипятка, ворвавшаяся в квартиру, мгновенно сварила ее обитательницу

Струя кипятка, ворвавшаяся в квартиру, мгновенно сварила ее обитательницу

3 часа назад
Вести.net: Google начал показывать рекламу на смарт-телевизорах

Вести.net: Google начал показывать рекламу на смарт-телевизорах

3 часа назад
Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

4 часа назад
"Абсолютно безопасный" сканер отпечатков Galaxy S10 обманули за 13 минут

"Абсолютно безопасный" сканер отпечатков Galaxy S10 обманули за 13 минут

4 часа назад
Посольство РФ в Лондоне: отравленный в Эймсбери британец не знает своего диагноза

Посольство РФ в Лондоне: отравленный в Эймсбери британец не знает своего диагноза

5 часов назад
Минобороны обнародовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

Минобороны обнародовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

6 часов назад
Акционеры исключили Карлоса Гона из совета директоров концерна Nissan

Акционеры исключили Карлоса Гона из совета директоров концерна Nissan

6 часов назад
Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы России

Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы России

6 часов назад
В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

6 часов назад
На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

7 часов назад
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

7 часов назад
Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году

Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году

7 часов назад
Эммануил Виторган: Собчак - очень достойный человек, я желаю ей счастья и любви

Эммануил Виторган: Собчак - очень достойный человек, я желаю ей счастья и любви

7 часов назад
Крупнейший инвестор уходит из России. Что будет с рублем?

Крупнейший инвестор уходит из России. Что будет с рублем?

7 часов назад
В лагере Ярмук под Дамаском обнаружен схрон ИГИЛ

В лагере Ярмук под Дамаском обнаружен схрон ИГИЛ

8 часов назад
Театр абсурда в исполнении Трампа и его команды

Театр абсурда в исполнении Трампа и его команды

8 часов назад
В 2019 году "Союзмультфильм" порадует россиян 500 минутами новой анимации

В 2019 году "Союзмультфильм" порадует россиян 500 минутами новой анимации

8 часов назад
Хабаровский полицейский спас человека из горящей машины

Хабаровский полицейский спас человека из горящей машины

9 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34