ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль пригороды Триполи. По данным местных СМИ, сейчас продолжаются столкновения в районе столичного аэропорта. Его занимают группировки, лояльные правительству национального согласия Фаиза Сараджа. Новый виток гражданской войны в Ливии обсудили в ООН и ЕС. Москва, в свою очередь, призывает стороны к политическому урегулированию кризиса.

Угроза безопасности — под таким предлогом американское командование оперативно вывозит кораблями ВМС военнослужащих из района Палм-Сити в город Джанзур, расположенный к западу от Триполи. О численности контингента точной информации нет, Пентагон вообще не афишировал свое присутствие в Ливии. И защищать приведенное Западом к власти правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, похоже, не собирается

"США обеспокоены боевыми действиями в окрестностях Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить операции в районе ливийской столицы. Одностороннее военное наступление на Триполи ставит под угрозу жизни гражданских лиц и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев", — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Наступление на Триполи Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара началось в минувший четверг. Сухопутные войска установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Авиация, в свою очередь, нанесла удары по позициям сил премьера Сарраджа с воздуха.

Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы в ответ объявили о начале военной операции "Вулкан гнева". Ее, впрочем, поддержали не все. Так, вице-председатель президентского совета Ливии Али аль-Катрани подал в отставку и заявил о своей поддержке армии Хафтара. Объяснил это тем, что премьер принимает решения единолично, а его правительство поддерживает террористов.

Новый виток гражданской войны не остался без внимания ООН. Там призвали стороны к перемирию: "Миссия ООН в Ливии призвала воюющие стороны к введению гуманитарного перемирия между 16:00 и 18:00 для обеспечения эвакуации раненых и мирных жителей службами спасения и эвакуации и ливийским "Красным полумесяцем".

Призывает к политическому решению кризиса и Россия. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов подчеркнул, что Москва находится в тесном контакте с ООН и представителями враждующих в Ливии сторон. Замглавы МИД отметил, что одновременно с деэскалацией конфликта необходимо консолидировать усилия по борьбе с терроризмом, поскольку многие территории в Ливии по-прежнему контролируют боевики.

В состоянии вялотекущей гражданской войны Ливия оказалась в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В стране сейчас по факту двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. Весной ООН предлагала провести в Ливии всеобщие выборы. А на ближайшие недели в стране должна пройти примирительная межливийская конференция. Командование армии Хафтара уже заявило о готовности принять в ней участие.