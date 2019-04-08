28-летний гольфист скончался на турнире в Китае

Малазийский гольфист Ари Ираван умер во время проведения турнира PGA Tour Series-China, который проходит в китайском городе Санья. 28-летний спортсмен был обнаружен в номере гостиницы, в которой останавливались все участники соревнования.

Происшествие произошло утром воскресенья. Как сообщает "Советский спорт", ссылающийся на официальный сайт организатора турнира, сосед Иравана по номеру Кевин Техаканокбун обратил внимание на то, что лежащий на кровати гольфист не подает признаков жизни.

В итоге он позвал медиков, которые спустя 45 минут после прибытия на место инцидента констатировали смерть спортсмена. Предварительно, он скончался в результате естественных причин.