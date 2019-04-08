Середина апреля в Москве выдастся снежной

В середине апреля в столичном регионе похолодает до отрицательных значений и пройдет снег.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что в пятницу ночью температура будет колебаться около нуля, а в субботу – уже до минус 4. Максимальная температура днем будет около 5-10 градусов в пятницу, в субботу 4-9 градусов.

Погода при этом будет ветреной, пройдет небольшой снег. По словам Макаровой, такая погода в целом соответствует климатической норме апреля. Потеплеет в столичном регионе на следующей неделе. Температура превысит норму на 4-6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что по-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву только во второй половине апреля. Температура воздуха достигнет плюс 15 градусов.