Новосибирский метрополитен не смог наказать катавшего блондинку машиниста

Руководство новосибирского метрополитена не стало наказывать своего машиниста, который привел в кабину поезда свою возлюбленную и даже доверил ей управление составом, что является грубейшим нарушением правил безопасности, говорится в официальном сообщении компании.

После появления записи, на которой машинист уступает свое место женщине и снимает происходящее на камеру, служба безопасности метрополитена инициировала проверку. Поездом, как выяснилось, управлял машинист Илья Алейников, а сам инцидент произошел 21 февраля 2015 года.

"Алейников признал факт нарушения п.18.39 Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ, выразил сожаление и подтвердил, что данный случай был единственным", — говорится в сообщении.

Объявить дисциплинарное взыскание представителю самой редкой за Уралом профессии, который работает в МУП с 1998 года, оказалось невозможно, поскольку Трудовой кодекс предполагает такого рода наказание в течение полугода после совершения проступка, но не позднее. Так что метрополитен вынужден был признать, что не имеет правовых оснований для привлечения машиниста к ответственности.