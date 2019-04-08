Тема:

WikiLeaks 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
8 апреля 201914:29

Ассанж рассказал, что киллеры пытались проникнуть в посольство Эквадора

@julianassange

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что ему угрожает смертельная опасность. По его словам, в посольство Эквадора, где он укрывается, ночью некие люди пытались проникнуть через окна. Ассанж заявил, что его хотят убить.

Эти показания он дал эквадорскому суду еще в октябре 2018 года, но текст его речи был опубликован только сейчас.

Ассанж напомнил, что убежища в посольстве Эквадора он попросил после того, как ему начали угрожать и организовали незаконную слежку, передает РИА Новости.

В эквадорской дипмиссии основатель WikiLeaks прячется с 2012 года, но дипломаты готовятся его выдворить. В качестве предлога используется коррупционный скандал, касающийся президента Эквадора Ленина Морено. По данным WikiLeaks эквадорские дипломаты уже договорились с британцами об аресте Ассанжа. Однако глава МИД Эквадора назвал эти сообщения оскорбительными слухами.

Ранее по теме

Сейчас

15:07

Одесский глава отказался подчиняться Порошенко

13:15

В Москве простились с Алексеем Булдаковым

13:13

Путин готов к диалогу с Зеленским

12:06

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

11:58

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля

11:49

На Украине началась агитация перед вторым туром выборов

11:23

Работа с мобильным приложением "Сбербанк онлайн" существенно затруднена

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Генерал кино: в Москве простились с Алексеем Булдаковым

Генерал кино: в Москве простились с Алексеем Булдаковым

1 час назад
Ассанж рассказал, что киллеры пытались проникнуть в посольство Эквадора

Ассанж рассказал, что киллеры пытались проникнуть в посольство Эквадора

1 час назад
Путин готов к диалогу с Зеленским

Путин готов к диалогу с Зеленским

1 час назад
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

3 часа назад
Середина апреля в Москве выдастся снежной

Середина апреля в Москве выдастся снежной

1 час назад
Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

38 минут назад
Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

4 часа назад
Работа с мобильным приложением "Сбербанк Онлайн" существенно затруднена

Работа с мобильным приложением "Сбербанк Онлайн" существенно затруднена

4 часа назад
ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса

ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса

1 час назад
Плюс Дмитрий Киселев: сетевые хейтеры добавили в рейтинг травли новых персон

Плюс Дмитрий Киселев: сетевые хейтеры добавили в рейтинг травли новых персон

2 часа назад
Госпитализирована актриса Алла Демидова

Госпитализирована актриса Алла Демидова

19 часов назад
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

18 часов назад
Бесславный юбилей Североатлантического альянса

Бесславный юбилей Североатлантического альянса

17 часов назад
Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

3 часа назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

5 часов назад
Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

17 часов назад
Валентина. Документальный фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова

Валентина. Документальный фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова

21 час назад
2 964
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Геймер обменял приставку на машину для матери

Геймер обменял приставку на машину для матери

29 минут назад
В России стартовал прием заказов на новую версию Audi A8

В России стартовал прием заказов на новую версию Audi A8

1 час назад
Фобия нового времени: почему люди боятся разговаривать по телефону

Фобия нового времени: почему люди боятся разговаривать по телефону

1 час назад
В Интернете появился трейлер индийского мультфильма с непроизносимым названием

В Интернете появился трейлер индийского мультфильма с непроизносимым названием

1 час назад
Новосибирский метрополитен не смог наказать катавшего блондинку машиниста

Новосибирский метрополитен не смог наказать катавшего блондинку машиниста

1 час назад
Сыну Плющенко запретили выступать за рубежом под хит Майкла Джексона

Сыну Плющенко запретили выступать за рубежом под хит Майкла Джексона

1 час назад
Столичные полицейские штурмом взяли квартиру грузинского вора в законе

Столичные полицейские штурмом взяли квартиру грузинского вора в законе

3 часа назад
Готовьте вопросы: дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля

Готовьте вопросы: дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля

3 часа назад
Московские власти упорно сопротивляются требованиям ГИБДД

Московские власти упорно сопротивляются требованиям ГИБДД

3 часа назад
Bloomberg: США устали от антироссийских санкций

Bloomberg: США устали от антироссийских санкций

3 часа назад
На Урале пьяная женщина сбила двух девушек и повторно переехала одну из них

На Урале пьяная женщина сбила двух девушек и повторно переехала одну из них

3 часа назад
Нил Ушаков отверг обвинения в мошенничестве

Нил Ушаков отверг обвинения в мошенничестве

4 часа назад
Древний четвероногий кит, похожий на выдру, обитал в Перу 42 миллиона лет назад

Древний четвероногий кит, похожий на выдру, обитал в Перу 42 миллиона лет назад

4 часа назад
Появилось видео страшной аварии со скорой помощью в Подольске

Появилось видео страшной аварии со скорой помощью в Подольске

4 часа назад
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

4 часа назад
"Ожил, зверюга!": в Приморье пожарные откачали спасенного из огня кота

"Ожил, зверюга!": в Приморье пожарные откачали спасенного из огня кота

4 часа назад
Нескорая помощь: травмированный футболист 2,5 часа ждал неотложку

Нескорая помощь: травмированный футболист 2,5 часа ждал неотложку

5 часов назад
В Москве умер бывший член ЦИК

В Москве умер бывший член ЦИК

5 часов назад
Оскорбленная россиянка ранила ножом соседей по коммуналке

Оскорбленная россиянка ранила ножом соседей по коммуналке

5 часов назад
Струя кипятка, ворвавшаяся в квартиру, мгновенно сварила ее обитательницу

Струя кипятка, ворвавшаяся в квартиру, мгновенно сварила ее обитательницу

5 часов назад
Вести.net: Google начал показывать рекламу на смарт-телевизорах

Вести.net: Google начал показывать рекламу на смарт-телевизорах

5 часов назад
Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

6 часов назад
"Абсолютно безопасный" сканер отпечатков Galaxy S10 обманули за 13 минут

"Абсолютно безопасный" сканер отпечатков Galaxy S10 обманули за 13 минут

6 часов назад
Посольство РФ в Лондоне: отравленный в Эймсбери британец не знает своего диагноза

Посольство РФ в Лондоне: отравленный в Эймсбери британец не знает своего диагноза

7 часов назад
Минобороны обнародовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

Минобороны обнародовало секретные документы о Крымской операции 1944 года

7 часов назад
Акционеры исключили Карлоса Гона из совета директоров концерна Nissan

Акционеры исключили Карлоса Гона из совета директоров концерна Nissan

8 часов назад
Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы России

Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы России

8 часов назад
В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

В Москве сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

8 часов назад
На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

8 часов назад
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

8 часов назад
Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году

Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году

9 часов назад
Эммануил Виторган: Собчак - очень достойный человек, я желаю ей счастья и любви

Эммануил Виторган: Собчак - очень достойный человек, я желаю ей счастья и любви

9 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34