Ассанж рассказал, что киллеры пытались проникнуть в посольство Эквадора

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что ему угрожает смертельная опасность. По его словам, в посольство Эквадора, где он укрывается, ночью некие люди пытались проникнуть через окна. Ассанж заявил, что его хотят убить.

Эти показания он дал эквадорскому суду еще в октябре 2018 года, но текст его речи был опубликован только сейчас.

Ассанж напомнил, что убежища в посольстве Эквадора он попросил после того, как ему начали угрожать и организовали незаконную слежку, передает РИА Новости.

В эквадорской дипмиссии основатель WikiLeaks прячется с 2012 года, но дипломаты готовятся его выдворить. В качестве предлога используется коррупционный скандал, касающийся президента Эквадора Ленина Морено. По данным WikiLeaks эквадорские дипломаты уже договорились с британцами об аресте Ассанжа. Однако глава МИД Эквадора назвал эти сообщения оскорбительными слухами.