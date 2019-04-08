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8 апреля 201913:59 Анна Щербакова

Самый народный генерал: в Москве провожают любимого артиста

В Москве прощаются с Алексеем Булдаковым. Траурная церемония проходит в Доме кино. Проводить любимого актера в последний путь пришли родные, коллеги и, конечно, многочисленные почитатели его таланта.

Прощание с Алексеем Булдаковым проходит в Доме кино, туда продолжают подходить коллеги, друзья и, конечно, поклонники актера.

Безусловно, в первую очередь он запомнится им как самый народный генерал в России — Михалыч. Сыгравшему эту роль в фильме "Особенности национальной охоты" Алексею Булдакову удалось моментально завоевать сердца зрителей по всей стране. Сегодня они провожают любимого артиста.

- Он доброжелательный, талантливый. Я считаю, что страна много потеряла.
- Прощай, генерал, что могу сказать? Единственное: прощай, генерал!

"Так вышло, что классикой его стали те роли, которые на сегодняшний день являются народными ролями", — говорит народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Он действительно был народным. Тогда еще никаких званий у него не было — люди видели его, и у них настроение поднималось", — говорит народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

Булдаковские фразы — а точнее фразы его киногероев — сразу уходили в народ. Он был своим. Актеру удавалось создавать поразительно точные русские типажи. Достоверные — будто бы и не играл вовсе. А тем временем в его фильмографии накопилось более 120 ролей. И работал он до последних дней — ушел из жизни на гастролях.

Сегодня, конечно, вспоминают и то, каким Алексей Булдаков был человеком — душа компании, заботливый семьянин. Но главное — и коллеги, и друзья, и поклонники отмечают: появляясь на экране, он непременно вызывал чувство радости.

Текст: "Вести-Москва"

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