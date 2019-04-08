Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"
10 апреля зрители телеканала "Наука" смогут первыми увидеть презентацию визуальных наблюдений за "горизонтом событий" черной дыры Стрелец А в центре Млечного Пути. Она удалена от Земли на 26 тысяч световых лет. До сих пор человек никогда не видел подобных космических объектов.
Черные дыры пока лишь гипотетические области пространства во Вселенной. Они обладают сильным притяжением, из-за чего их не может покинуть даже свет. Они предсказаны общей теорией относительности, пока все имеющиеся косвенные признаки существования связаны с их огромной массой. Черные дыры невидимы и поглощают с большим ускорением все, что есть вокруг, в том числе электромагнитное излучение. Считается, что они расположены в центре каждой большой галактики, в том числе и на Млечном Пути.
Ни один телескоп (радио, рентгеновский, оптический, гамма) не может обнаружить черные дыры. Теоретически возможно увидеть "горизонт событий" – сферу в пространстве вокруг области, которую свет еще может покинуть. Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути намного больше, чем любая звезда, открытая астрономами.
"Увидеть сверхмассивную черную дыру в центре нашей Галактики нельзя не только потому, что она не излучает и не отражает свет. Даже видимый объект в центре Галактики в сильной степени закрыт от нас звездами и облаками газа на луче зрения. И кроме того, даже размер горизонта сверхмассивной черной дыры слишком мал для любого отдельно взятого телескопа на Земле. Понадобилась незаурядная изобретательность для того, чтобы преодолеть все эти сложности", — прокомментировал Алексей Семихатов, ведущий телеканала "Наука".
Трансляция презентации снимков черной дыры состоится 10 апреля в 16:00 по московскому времени. В 15:45 начнется специальный выпуск программы "Вопрос науки", в котором ведущий Алексей Семихатов и астрофизик Сергей Попов объяснят зрителю суть ожидаемого открытия и прокомментируют трансляцию.
Эта научная новость окончательно подтвердит существование черных дыр как реальных объектов Вселенной, а также откроет новую страницу в истории исследовательской и теоретической астрофизики.
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