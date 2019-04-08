Бокс. Абдуллаев и Туменов разыграют титул чемпиона мира в Москве

Чемпион WFCA Мурад Абдуллаев встретится с чемпионом ACB Альбертом Туменовым в рамках объединительного боя в полусреднем дивизионе. Изначально проведение боя планировалось на турнир ACA 94, но Абдуллаев выбыл из-за травмы. Теперь боксеры встретятся 27 апреля в Москве.

"Бой предстоит очень интересным, с интригой, — сказал президент АСА Алексей Яценко. – Соперники уже проводили между собой бой в 2011 году и тогда победил Абдуллаев. Конечно, Туменов захочет взять реванш, а Абдуллаев поставить точку в этом споре. К тому же сойдутся чемпионы двух лиг, двух разных школ и стилей. Выиграет тот, кто проявит терпение, сосредоточенность в защите и будет хорошо физически готов".