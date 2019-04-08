Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Всегда улыбчивая, обаятельная, доброжелательная — ее называли главным диктором СССР. Татьяна Судец вела практически все самые популярные передачи на советском телевидении – от программы "Время" до "Спокойной ночи, малыши!", под которую отправлялись спать несколько поколений детей.

"Голубой огонек", "Песню года" и многие другие передачи Судец всегда вела с улыбкой, и мало кто знал, какие трагедии ей пришлось пережить.

Первый раз замуж Татьяны вышла достаточно рано, еще будучи студенткой МЭИ, "назло" юноше, в которого была влюблена. Брак с нелюбимым мужем продлился семь лет, в нем родился сын Андрей.

Развод Анатолий давать не хотел – он очень любил Татьяну, но брак все-таки распался.

Зато второй брак был по большой любви. С красавцем Владимиром — сыном маршала авиации — они познакомились на фестивале советско-монгольской молодежи. В этом союзе родилась дочь Дарья, но счастливой жизни с Владимиром тоже не получилось: он предал Татьяну, причем, в один из самых трагических моментов ее судьбы.

Однако главная любовь ждала ее впереди. Хотя, признается легендарная телеведущая в "Судьбе человека", в период расставания с Владимиром трудно было в это поверить.

Третий супруг ведущей — полковник КГБ Михаил стал, как признается Судец, ее самым любимым мужем. Казалось бы, она нашла свое женское счастье. Но в эти отношения вмешалась другая беда: Михаил не мог побороть свое пристрастие к алкоголю, и Татьяна решила от него уйти.

Без нее Михаил жить не смог и через год после расставания с Татьяной умер. Так в 47 лет она стала вдовой и больше замуж не выходила.

Судец признается, что "лучше Миши никого нет", а хуже ей не надо.

Но самая страшная трагедия произошла, когда однажды ее 24-летний сын Андрей не пришел домой.

Только через месяц его изуродованное тело обнаружили под Серпуховом. Тогда убитую страшным горем Татьяну Судец знакомые просто не могли узнать, а ей приходилось выходить на работу и улыбаться на камеру.

Что тогда спасло ее от безумия? Нашли ли убийц ее сына? Как и за какие качества обычному советскому инженеру предложили стать диктором Центрального телевидения СССР? И чего стоило улыбаться телезрителям в то время, когда в ее личной жизни происходили страшные трагедии?

В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" — диктор Татьяна Судец.