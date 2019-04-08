Киллеры расправились со своей жертвой на заправке в ЮАР. Видео

Полицию обнародовала кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент убийства, совершенного на автозаправочной станции неподалеку от Кейптауна на юго-западе Южно-Африканской Республики.

В минувшую субботу, 6 апреля, 46-летний мужчина заехал на АЗС, чтобы наполнить бак своего BMW. В тот момент, когда он находился около колонки, к нему подскочили двое злоумышленников, с ходу открывшие огонь из пистолетов.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Очевидцы запомнили номер автомобиля, на котором скрылись убийцы, и сообщили эти сведения стражам порядка, устремившимся в погоню. Как выяснилось, транспортное средство было угнано незадолго до преступления.

После преследования, в ходе которого преступники отстреливались от полицейских, правоохранители сумели задержать четверых подозреваемых – ими оказались мужчины в возрасте от 20 до 35 лет.

Местные СМИ, со ссылкой на представителя следственных органов, сообщают, что наиболее вероятным мотивом расправы являются разборки между криминальными группировками. В полиции считают, что жертва и нападавшие связаны с бандами.