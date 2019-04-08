Леониду Слуцкому грозит дисквалификация за жесткую критику арбитра

Главный тренер голландского "Витесса" Леониду Слуцкому может грозить дисквалификация за жесткую критику арбитра Сердара Гезюбюйюка. Рефери обслуживал матч между "Витессом" и ПСВ, который завершился ничьей 3:3.

"Витесс" по ходу матча трижды вел в счете, но каждый раз клуб из Эйндховена отыгрывался. Арбитр же поставил два пенальти в ворота арнемцев и удалил игрока "Витесса". После матча Слуцкий не стал подбирать слов: "Он высокомерен, эгоистичен и думает исключительно о себе – считает себя богом. Но он как официант, он только судья. 21 тысяча зрителей приходить посмотреть на игру футболистов, а не на него. Он никогда не здоровается и не прощается. Я никогда не сталкивался с таким в Нидерландах. Это худший арбитр в мире из тех, кого я видел".

После такого высказывания Слуцкий привлек внимание со стороны Королевского футбольного союза Нидерландов. В понедельник состоится заседание организации, по итогам которого станет известно – будет ли заведено в его отношении дело. Учитывая, что ни один тренер в лиге ранее не делал подобных заявлений, у Слуцкого велики шансы получить дисквалификацию и денежный штраф.

После 29 туров "Витесс" занимает седьмую строчку в таблице Эредивизи, набрав 43 очка. Он отстает от лидирующего "Аякса" на 28 баллов.