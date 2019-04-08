8 апреля 201914:17
Норвежец прошел по канату над фьордом на высоте километра. Видео
Экстремал из Норвегии Эспен Хатлеског прошел по канату между утесами горного плато Кьераг. Высота, на которой "прогулялся" норвежец, составила километр. Захватывающую видеозапись своего достижения мужчина опубликовал в "Инстаграме".
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Хатлеског идет без страховки по натянутому канату, а также лежит на нем и висит на руках. Клип снимался с помощью дрона.
Гора Кьераг, чья высота составляет 1110 метров, расположена на западе Норвегии. Это одно из наиболее популярных туристических мест в стране.
С 1994 года экстремалы совершили около 50 тысяч прыжков с вершины горы.
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