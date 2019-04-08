На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города. Очевидцы сняли на видео неприятное зрелище.

Первоначально появилась информация о том, что на площадке, где к саммитам ШОС и БРИКС должен вырасти 30-этажный небоскреб, вспыхнул строительный мусор. Через несколько минут площадь пожара достигла 100 квадратных метров.

"Утеплитель у подрядной организации горит на площади небольшой. Сейчас либо выгорит, либо затушат. Там гореть нечему, там бетон только. Больше дыма, чем огня", — сообщил 74.ru директор партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.

Спасатели уже справились с огнем, в настоящее время они проливают территорию. О причинах происшествия ничего не сообщается.