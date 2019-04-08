"Милан" заманивает Почеттино суммой в 300 миллионов фунтов

Руководство итальянского "Милана" желает видеть у руля команды главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино. Боссы "россонери" предложат ему 300 миллионов фунтов на усиление команды в случае, если тот согласится возглавить "Милан".

В итальянском клубе недовольны работой действующего наставника миланистов Дженнаро Гаттузо и рассматривают вариант с его увольнением, сообщает ТАСС со ссылкой на Mirror. В Почеттино же руководство клуба видит замену действующему тренеру.

Напомним, что подо руководством Гаттузо "Милан" занимает четвертую строчку в чемпионате Италии по футболу, набрав после 31 тура 52 очка. Отставание "красно-черных" от лидирующего "Ювентуса" составляет 32 балла.