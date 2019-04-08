Эксперты рассказали, кто чаще других остается без работы

Чаще всего безработица грозит тем россиянам, которые в последний раз трудились в торговой сфере, сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах. Эксперты объясняют эту ситуацию автоматизацией процессов, а также отсутствием навыков у работников вышеперечисленных отраслей. Об этом сообщил портал News.ru, ознакомившись со статистикой Росстата.

На первом месте по безработице (14,9%) находятся граждане (15 лет и старше), последним местом работы которых является оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Затем следуют представители обрабатывающих производств (10,5%), сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства (7,3%). На четвертом месте работники строительной сферы (7,3%), а замыкает пятерку отрасль транспортировки и хранения (5,3%).

Также приводится информация о том, кому меньше всего грозит безработица. Это представители сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (0,5%). На втором месте специалисты в области информации и связи (1%), на третьем работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений (1,2%).

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов пояснил, что сфера торговли является самой распространенной в России. При этом бывшим работникам не хватает навыков, чтобы найти себе иную работу.

"У них очень простой функционал, трудовые навыки, с которыми сложно устроиться. Потому что люди умеют либо товар раскладывать, либо кассу пробивать", — прокомментировал проректор. Также Александр Сафонов объяснил, что много сокращений происходит в маленьких городах. Длительная безработица наблюдается в сельской местности, ведь малые предприятия закрываются в пользу крупных агрокомплексов.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов пояснил, что большое влияние на безработицу имеет автоматизация многих процессов. В тех сферах, где раньше требовалось много людей, в наше время отсутствует такая надобность.

При этом отмечается, что в некоторых отраслях невозможно заменить работников роботами. Это касается специалистов в области водоснабжения и водоотведения, учителей в школах, тренеров в спортивных залах.