Из-за пассажира вылетевший самолет в Москву вернулся в аэропорт Симферополя

Самолет, летевший в понедельник из Симферополя в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Происшествие связано с тем, что пассажиру понадобилась срочная медицинская помощь. Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-служба авиаузла.

Поясняется, что рейс 1645 Симферополь – Москва в 11:09 вылетел из аэропорта, после этого одному из пассажиров на борту стало плохо. Командир принял решение вернуться, в 11:34 самолет уже был в Симферополе.

Медики аэропорта оказали первую помощь пассажиру, после чего его отправили в одну из городских больниц. Пресс-служба уточнила, что самолет снова вылетел в Москву.

Сейчас аэропорт Симферополя обслуживает рейсы только внутри России. Из-за введенных санкций с 2014 года не осуществляются официальные международные рейсы в Крым из-за вхождения полуострова в состав РФ. Вылет и прилет самолетов с апреля 2018 года перенесен в новый терминал, который по площади втрое больше прежнего.