Одесский глава отказался подчиняться Порошенко

Глава Одесской области Украины Максим Степанов отказывается покидать свой пост даже несмотря на указ Петра Порошенко. Чиновник уверен, что документ, появившийся на сайте президента, противоречит законодательству страны, сообщает агентство РИА Новости.

Также Степанов рассказал, что Порошенко предлагал ему написать заявление об увольнении. Но тот отказался. Как предполагают местные СМИ, действующий президент давит на губернатора потому, что Одесская область не поддержала Порошенко на выборах.

Напомним, 31марта Украина выбирала нового президента. Владимир Зеленский набрал свыше 30% голосов, а Петр Порошенко почти 16%. Второй тур назначен на 21 апреля.