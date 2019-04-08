Оренбургский пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов

В Оренбурге пенсионер умер во время циркового представления.

67-летний мужчина пришел в цирк с внуками. Клоуны пригласили его на сцену для проведения совместного фокуса. Мужчина шутил и смеялся, выполняя задания, но после внезапно почувствовал себя плохо, сообщает "Интерфакс". Сотрудники цирка попытались оказать пенсионеру помощь и вызвали скорую. Но прибывшие на вызов врачи констатировали смерть мужчины.

Следственные органы проводят проверку по данному факту. Также для установления причины смерти назначена проходит судебно-медицинская экспертиза.

В декабре 2018 года в Кемеровской области во время утренника в детском саду скончался актер, который играл Деда Мороза.