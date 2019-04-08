8 апреля 201915:29
Оренбургский пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
В Оренбурге пенсионер умер во время циркового представления.
67-летний мужчина пришел в цирк с внуками. Клоуны пригласили его на сцену для проведения совместного фокуса. Мужчина шутил и смеялся, выполняя задания, но после внезапно почувствовал себя плохо, сообщает "Интерфакс". Сотрудники цирка попытались оказать пенсионеру помощь и вызвали скорую. Но прибывшие на вызов врачи констатировали смерть мужчины.
Следственные органы проводят проверку по данному факту. Также для установления причины смерти назначена проходит судебно-медицинская экспертиза.
В декабре 2018 года в Кемеровской области во время утренника в детском саду скончался актер, который играл Деда Мороза.
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