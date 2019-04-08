Калининградские геологи отправятся в Бахрейн для исследования запасов нефти
Калининградские геологи отправятся в командировку в Бахрейн для исследования нефтяных запасов. Россия и арабское королевство подписали договор о сотрудничестве. Переговоры прошли на уровне глав государств, сообщает ГТРК "Калининград".
В помощь специалистам в Бахрейн также отправят 4 установки для сейсморазведочных работ. Такие комплексы способны находить залежи полезных ископаемых без бурения.
Виброустановка исследует состав пород благодаря созданию сейсмических волн. Они проникают на глубину до нескольких километров, после чего отражаются. "Вес каждой такой махины — 30 тонн. От нее исходит очень сильных шум. Когда находишься рядом, прямо ощущаешь, как дрожит земля", — передает корреспондент Алексей Анкудинов.
Сигнал, который поступает на поверхность, помогает проводить сканирование земной коры, и таким образом находить нефтяные и газовые скопления без помощи бурения. "Эта техника - глаза и уши компаний, занимающихся нефтедобычей. С помощью нее принимаются решения о бурении скважин", - уточнил управляющий директор АО "Калининградгеофизика" Евгений Удовенко.
В командировку отправится команда из 15 человек. Они помогут арабским коллегам провести оценку запасов углеводородов. Такая практика у калининградских специалистов уже имеется. "Наши эксперты успешно реализовывали различные зарубежные проекты в Латвии, Литве и других странах. Большие проекты у нас были в Сербии, Боснии и Герцеговине", - отметил Евгений Удовенко.
Напомним, российские геологи уже начали работу в Персидском заливе. Здесь экспертам предстоит исследовать одно из крупнейших морских месторождений нефти. Теперь специалисты из Калининграда начнут сейсморазведку на суше.
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