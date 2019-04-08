Избиратели не поддерживают Зеленского, а голосуют против Порошенко

У Петра Порошенко будет 72 часа после 21 апреля, чтобы покинуть страну. Связано это с тем, что на этапе второго тура выборов Зеленский оказался фактически ведущим, а Порошенко — ведомым. Такое мнение высказал в ток-шоу "Кто против?" депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он объяснил, почему украинские избиратели так себя ведут. Люди не поддерживают Зеленского, а голосуют против Порошенко, выражая таким образом свой протест. Кандидаты в президенты максимально уходят от насущных проблем страны. Тот ажиотаж, который сейчас происходит вокруг предстоящих дебатов, —элемент шоу, причем шоу это — площадка Зеленского, а у Порошенко просто нет выбора.

"Ненависть к Порошенко у украинцев настолько высока, что дебаты не повлияют на результаты выборов. Когда же президент получает мандат не из рук украинских людей, а из посольства США, он не самостоятельный политик. Однако Запад против воли народа за уши протащит Порошенко, потому что он — марионетка в западных руках", — считает депутат.

Зеленскому не страшны дебаты в том формате, который он придумал. Известно, что Порошенко не любит открытых площадок, он их боится. А Зеленский на стадионе будет чувствовать себя, как рыба в воде.



Спиридон Килинкаров подчеркнул, что на Украине нет никакой демократии: "Людей, которые имели альтернативную точку зрения, прессовали четыре года так, что они даже слова не могли сказать. А если они говорили, их сразу сажали в тюрьму. И это называется демократия и свобода слова?".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего главу государства Петра Порошенко на дебатах 19 апреля. Встреча пройдет в киевском спорткомплексе "Олимпийский".

Накануне Порошенко предложил Зеленскому встретиться 14 апреля. При этом он добавил, что считает стадион "не лучшим местом" для такого мероприятия. Однако, по закону, дебаты должны проходить в последнюю пятницу перед голосованием, то есть 19 апреля.