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Дело Арашуковых 54 минуты назад
Арашуков оставлен под арестом
Законность продления ареста сенатору Рауфу Арашукову и гендиректору компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову подтвердил Мосгорсуд. Отстраненный сенатор и его кузен просили по видеоконференции отпустить их под домашний арест или подписку о невыезде.
Суд проигнорировал оправдательный приговор, вынесенный Расулу Аджиеву по делу об убийстве лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова, сообщает РИА Новости. По показаниям обвиняемого по делу об убийстве лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова Расула Аджиева, заказчиком преступления был Арашуков.
Адвокат Руслана Арашукова Игорь Страшенец пытался привлечь внимание к "нестыковкам" в деле. Например, в обвинении идет речь о хищениях газа в то время, когда Руслану Арашукову было 15 лет.
"Ну извините, в том возрасте он думал о газе только когда жарил картошку", — заявил в суде Игорь Страшенец.
30 января 2019 года самый молодой российский сенатор 32-летний Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Он сначала пытался выбежать из зала, но был остановлен спикером верхней палаты российского правительства Валентиной Матвиенко. Позже сенатор потребовал переводчика в суд, поскольку "недостаточно владеет русским языком".
В один день с Рауфом Арашуковым был задержан и его отец — Рауль Арашуков. Рауль Арашуков считается создателем организованной преступной группировки и причастным к хищению 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты девять фигурантов: Рауль и Рауф Арашуковы, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Суд рассмотрит жалобы на избранную меру пресечения от Рауфа Арашукова 10 апреля. Жалобу главы филиала "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алана Кятова суд не смог рассмотреть в связи с неявкой на заседание его адвоката.
Следствие настаивало на взятии Рауфа Арашукова под арест до 30 июня на основании того, что он причастен к убийствам и участию в организованном преступном сообществе. При этом следователь подчеркну, что допрос некоторых свидетелей возможен только если над ними не будет угрозы физической расправы, а это обеспечивает только нахождение сенатора Арашукова под стражей.
Это заявление вывело самого Арашукова из себя: "Я уже выучил эту бумажку, которую зачитал следователь. Можно было хоть один куплет добавить? Такого беспредела не может быть, одно и то же говорят со дня задержания".
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