Алексея Булдакова похоронили с воинскими почестями

Выдающегося российского актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище с воинскими почестями: на траурной церемонии играл военный оркестр, почетный караул дал троекратный залп в воздух, сообщает агентство ТАСС.

Попрощаться с артистом пришли коллеги и друзья, среди которых присутствовали актеры Виктор Бычков, Сергей Маховиков, Владимир Еремин и Александр Тютрюмов.

Напомним, Алексей Булдаков ушел из жизни 3 апреля в Улан-Баторе. Ему было 68 лет. Актер снялся в десятках фильмов, однако российским зрителям особенно запомнился его образ генерала Иволгина из фильма "Особенности национальной охоты".