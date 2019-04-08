Танцы на льду. Россиянка отстранена на год из-за допинга

Россиянка Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду, получила дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил. Во время соревнований в чешском Оломоуце в допинг-тесте фигуристки нашли запрещенных препарат диуретик фуросемид.

Срок отстранения российской спортсменки от соревновательной деятельности ведет отсчет от 10 ноября 2018 года, когда и была взята проба, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Международный союз конькобежцев. Выйти на лед в официальных турнирах она сможет 9 ноября 2019 года.

Шакун выступает в паре с Даниилом Рагимовым.