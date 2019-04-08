Мизулина попросит признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО

Член Совета Федерации Елена Мизулина обратится в Роскомнадзор с целью признать фейковой новость о том, что она просила запретить занятий йогой в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба сенатора, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что занятия йогой прекратились после заявления Мизулиной в Генпрокуратуру. В том обращении сенатор ссылалась на письмо профессора-богослова Александра Дворкина, опасаясь, что позы йоги могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению и это приведет к появлению гомосексуализма в изоляторе.

"В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более "запретить йогу", — пресс-служба процитировала Мизулину, по словам которой данная ситуация является типичным примером распространения фейковых новостей.

Свое заявление в Генпрокуратуру сенатор объяснила тем, что не оставляет без ответа ни одно обращение, многие из них отправляя в профильные министерства и ведомства. Мизулина пояснила, что в год получает десятки тысяч писем и не понимает, почему одно из них вызвало такую "истерию". "Ничем иным, как сознательной манипуляцией, это назвать не могу", — отметила сенатор.

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