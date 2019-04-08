Bosch представил холодильник, работающий на блокчейне

Представители немецкой компании Bosch совместно с соотечественниками из энергокомпании Wien Energie выпустили инновационные холодильники, работающие по технологии блокчейн. Таким образом потребитель сможет сам выбирать, из какого источника получать электроэнергию, и сколько за нее платить, говорится в пресс-релизе Wien Energie.

С помощи технологии блокчейна новый умный холодильник будет определять, из какого источника поступает электричество. Пользователь устройства сможет выбирать поставщика с помощью специального приложения.

"Вы сможете сами выбирать, откуда брать электричество, от ветряной электростанции, соседнего здания или солнечной фотоэлектрической системы", — рассказали представители Wien Energie.

Холодильник будет использовать специальные "умные контракты", чтобы пользователь мог выбрать наиболее выгодный тариф.

"Фактически, передача каждого киловатта энергии будет представлять собой отдельную микротранзакцию между холодильником и поставщиком электроэнергии", — отмечают авторы проекта.

Пока неизвестно, в какой криптовалюте будет происходить расчет.

В настоящий момент Bosch и Wien Energie выпустили несколько тестовых копий холодильников, которые протестируют на 100 добровольцах.