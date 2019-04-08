Британке грозит тюрьма за пожелание экс-мужу "сдохнуть" и оскорбление новой жены

В аэропорту Дубая задержана 55-летняя британка, которая прилетела туда на похороны бывшего мужа.

С ним Лалех Шахравеш прожила 18 лет, частично – в ОАЭ. Затем супруги развелись, женщина уехала в Великобританию, а несколько лет назад ее бывший супруг связал себя узами брака с новой избранницей.

Узнав об этом из публикаций в соцсетях, Лалех пожелала ему "сдохнуть", а новую супругу обозвала "лошадью". Та увидела комментарии и подала иск в суд. Это было еще в 2016 году.

Теперь, когда Лалех Шахравеш оказалась в Дубае, ей грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 50 тысяч фунтов стерлингов, поскольку в ОАЭ оскорбления в соцсетях считаются киберпреступлением, сообщает BBC.