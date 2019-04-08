Перечисление имущества экс-главы Серпухова заняло у судьи 40 минут

Только перечисление изъятого в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна заняло у судьи Красногорского городского суда Подмосковья 40 минут. По иску Генпрокуратуры у самого Шестуна, его родных и подставных лиц было изъято активов на 10 миллиардов рублей. Их происхождение они не смогли объяснить.

Судье пришлось перечислить все изъятые 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт, отмечает РИА Новости. В то время, пока судья зачитывала список, медики оказывали помощь наблюдавшему за этим из СИЗО по видеоконцеренцсвязи Александру Шестуну. Судью задержанный слушал сидя – он уже несколько десятков дней держит голодовку. А ранее даже предпринял попытку свести счеты с жизнью.

Ее семью фактически выгнали на улицу, оставив за забором даже родителей, возмутилась решению суда супруга Александра Юлия Шестун. Она заявила, что решение суда будет обжаловано.

С 2003 по 2018 годы Александр Шестун возглавлял Серпуховский район. В это время чиновник проворачивал, по мнению следователей, крупные аферы с муниципальной землей. Земля в результате афер продавалась в десятки раз дешевле рынка, а эти махинации сделали Шестуна миллиардером, подчеркнули следователи.