Ишаев возместил ущерб "Роснефти"

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб. Речь идет о сумме 5,7 миллионов рублей. Деньги уже переданы госкорпорации, сообщил агентству РИА Новости адвокат Павел Зайцев.

Напомним, правоохранительные органы подозревают бывшего губернатора в мошенничестве. По данным следствия, в период с 2014 по 2017 годы он на должности вице-президента "Роснефти" арендовал помещение у своей же фирмы по завышенной цене.