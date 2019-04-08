Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

Сотни кроссовок, ботинок и туфлей с этикетками обнаружили под Северным мостом в Краснодаре, на место тут же подтянулись находчивые местные жители и сотрудники ремонтных мастерских — территория больше напоминала обувной развал, нежели свалку. "Первооткрыватель" снял на видео выбирающих себе обновку горожан.

"Идеально новая обувь, с этикетками. Очень много моделей, женских, мужских. Говорят, что выкинули из-за того, что закрылся магазин. Тут товара не на один миллион", — утверждает автор ролика, который вечером в воскресенье отправился выбросить мусор, на нашел рядом с баками настоящую кладовую.

Впрочем, довольно быстро выяснилось, что почти все представленные образцы оказались на улице без пар, однако это обстоятельство никак не сказалось на спросе — к утру понедельника почти всю обувь разобрали, а прибывшие на место обувщики принимали заказы на доработку добытых туфель, чтобы они выглядели одинаково.

Как отмечает автор, люди приезжали на такси, а в довершение на место прибыл наряд полиции, дабы предотвратить стычки во время передела имущества.

Сотрудники городской администрации признались, что установить владельца товара не получится: камеры наблюдения не зафиксировали момент разгрузки, а на этикетках не указано название торговой точки.