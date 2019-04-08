Показушная роскошь: экс-муж не отдает Волочковой долг в 3 миллиона долларов

Три миллиона долларов. Таков счет, который Анастасия Волочкова предъявляет своему бывшему мужу - бизнесмену Игорю Вдовину.

Когда они поженились, в СМИ и соцсетях многие восхищались их роскошной свадьбой. Однако, как оказывается сейчас, "шикарная жизнь" была показушной.

Балерина откровенно рассказала ведущему "Прямого эфира" Андрею Малахову о том, что с самого начала отношений Вдовин тянул из нее деньги.

Еще до официальной свадьбы он попросил у Анастасии 600 тысяч долларов в долг на две недели, а вернул только через год.

Уже вскоре он вновь попросил – уже миллион долларов, напугав влюбленную в него женщину, что иначе его посадят в тюрьму.

Тогда у них только родилась дочь Ариадна, поэтому, говорит Волочкова, она дала ему и эту сумму. Ее он тоже вернул только через год.

Поженились они в 2007-м, а через год Вдовин вновь попросил у жены денег – теперь уже три миллиона долларов.

Волочкова признается: когда все думали, что она живет в роскошных апартаментах, на самом деле ей приходилось скитаться по съемным домам.

Убедив Анастасию, что он собирается вложить эти средства в инвестиционный проект и вернуть с хорошими процентами, Вдовин, по словам балерины, деньги взял, но до сих пор так и не вернул.

Она признается, что устала требовать их возврата, а также средства на содержание их общей 12-летней дочери, поэтому и решила публично рассказать о махинациях Вдовина и написать на него заявление.

Балерина также рассказала, что непросто складываются и ее отношения с матерью, которая пыталась манипулировать ею, а теперь переключилась на внучку Ариадну.

Оказалось, что и в новой семье отца после того, как он ушел от мамы Насти к другой женщине, тоже не все чисто.

Волочкова рассказывает, что обеспечивала отца, особенно когда он тяжело заболел, а потом узнала, что его новая жена Лена с ее дочкой разворовали всю мебель в квартире отца и забрали все ее подарки.

После этого балерина устроила отца в санаторий, где за ним хорошо ухаживают.

Почему Анастасия считает, что мать манипулирует ею и Ариадной? Что девочка думает об отношениях своих родителей? Удастся ли Волочковой добиться от Вдовина возвращения долга? Как ему удавалось вытягивать из жены деньги? Что теперь думает балерина о сути отношений с Игорем с начала их знакомства?

Откровения Анастасии Волочковой – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".