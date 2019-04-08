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8 апреля 201917:10

Саакашвили потребовал у Порошенко вернуть ему украинский паспорт

EPA

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области, а ныне изгнанный и опальный Михаил Саакашвили обратился с обращением к президенту Украины Петру Порошенко с требованием вернуть украинское гражданство.

В своем послании Саакашвили предложил "законолюбивому" действующему президенту Украины соблюсти закон и вернуть бывшему губернатору гражданство.

"Вы говорите, что вы поменялись, что хотите жить по закону. Слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить в Украину? Два года назад, воспользовавшись моим отсутствием в стране, когда я поехал в США лоббировать в Конгрессе украинские интересы, вы лишили меня гражданства".


Саакашвили считает, что процедура лишения прошла с нарушением украинского и международного законодательства, "потому что нельзя лишать гражданства человека, не имеющего гражданства другой страны".

Вместе с этим Саакашвили обвинил Порошенко и его администрацию в препятствовании рассмотрения дела о возвращении гражданства в судах Украины.

"Украинские суды не принимают никакого решения, потому что боятся моего обращения в Страсбургский суд, который сразу вернет мне гражданство".

Напомним, что весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении тот предоставил недостоверные данные — в частности, относительно судимости в Грузии.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

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