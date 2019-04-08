Сам не помнит, как вышло: вандал разрушил десятки памятников на кладбище

В Новгородской области вандал испортил более тридцати могил, особенно досталось каменным памятникам и оградам. С крестами, по словам очевидцев, нарушитель особенно не воевал.

Инцидент произошел в минувшие выходные на кладбище в деревне Вольная Горка. Люди, пришедшие на могилы к своим родственникам, застали жуткую картину разрушения — поломанные каменные плиты, вырванные столбики, погнутые и поваленные ограды.

"Они плакали от бессилия и непонимания произошедшего", — рассказала в социальной сети Галина Барканова, приехавшая на могилу к близкому человеку.

В сети предположили, что вандализм — это дело рук бизнесменов, занимающихся изготовлением памятников и сопутствующими услугами. "Не исключено, что это их дело рук! Сейчас продажи упали у народа денег нет. Вот и решили себе открытие сезона сделать таким вот образом!"

Однако вскоре выяснилось, что вандал уже задержан и дал признательные показания. По словам местных жителей, нарушитель недавно освободился, пришел на кладбище помянуть родных, перебрал со спиртным, а дальше и сам не помнит, как вышло.

При этом официальная информация о происшествии на кладбище Вольной Горки пока что не поступала.