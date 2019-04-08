В Румынии на пляже нашли больше 130 килограммов кокаина

Власти Румынии обнаружили близ прибрежного города Констанца 131 килограмм кокаина за два дня. Пакеты с запрещенными веществами прибило к берегу. Они могут быть частью груза, который стражи порядка нашли на брошенном корабле между Сулиной и Сфынту-Георге на востоке Румынии в марте, сообщает Digi 24.

Всего на затонувшем судне было около 800 килограммов кокаина. Его стоимость оценили в 300 миллионов евро.

В случае обнаружения пакетов с наркотиками власти советуют гражданам не прикасаться к запрещенным веществам и сразу звонить в полицию.

Стражи порядка вместе с румынским управлением по борьбе с организованной преступностью и терроризмом продолжают искать оставшиеся упаковки.

В поиске наркотиков участвуют также 14 кораблей и два вертолета.