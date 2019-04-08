После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация. Над законодательными инициативами на эту тему начал работать Украинский институт национальной памяти. Речь пойдет о переименовании брендов и юрлиц на Украине, названия которых популяризуют Российскую империю, пояснил глава института памяти Владимир Вятрович. Это будет содействовать постепенному отдалению от российско-имперского прошлого, считает глава Института нацпамяти.

Важно говорить не только о переименовании топонимов, но и юридических лиц, подчеркнул Вятрович. При этом никаких примеров он не привел, сообщает РИА Новости. Вятрович предлагает переименовать все топонимы, имеющие отношения к Российской империи – улицы, названные в честь российских писателей, населенные пунктов, которые повторяют географические названия в России.

Законопроект об этом Владимир Вятрович намерен представить через несколько месяцев уже на рассмотрение нового состава парламента: выборы в Раду пройдут осенью 2019 года.

Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов" на Украине действует с мая 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики, предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти Украины составил список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации". Их имена должны исчезнуть из географических названий, подчеркнул Вятрович. Впрочем, в законе не были четко прописаны границы его применения, что вызвало серьезную дискуссию в украинском обществе.