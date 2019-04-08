Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить

Гостем программы "Белая студия" на канале "Россия К" стал продюсер Александр Цекало. Он рассказал о счастье с молодой женой Дариной Эрвин, планах делать международные сериалы и об отношении к Владимиру Зеленскому.

"Я — председатель клуба любителей трудностей", — говорит о себе Александр Цекало. Он начинал как сценарист на телевидении, был участником популярного кабаре-дуэта "Академия", делал юмористические программы. Добившись успеха, менял сферу деятельности. "Можно было бы почивать на лаврах, но мне это скучно", — признается Александр.



Сегодня Александр Цекало – один из самых успешных российских продюсеров. Первый, чьи сериалы были куплены крупной международной компанией Netflix. А когда только решил заниматься драмой, никто не воспринимал его всерьез. Доказывать, что он не просто веселый шоумен, Цекало пришлось годами. "Это происходит до сих пор. Те, кто занимался этим до меня, считают меня выскочкой", — говорит продюсер.

На вопрос о Владимире Зеленском, которому сейчас тоже приходится кардинально менять отношение аудитории к себе, Цекало ответил сдержанно: "Давайте посмотрим, что он будет делать, когда станет президентом, а потом будем радоваться, что он пришел на смену Порошенко. Не думаю, что стоит радоваться Зеленскому. Но это не значит, что я несерьезно отношусь к нему как к кандидату в президенты".

Неудачи, по словам Александра Цекало, его только бодрят. Когда был остановлен один из проектов, на который ушло больше двух лет кропотливого труда, у продюсера родилась новая мечта. "Это был первый сигнал для того, чтобы я задумал быть не только лучшим производителем в стране, но и начать делать что-то, что было бы интересно в мире. Никто в это не верил, но работа ведется. Я буду производить международные сериалы".

Важнее работы для него только любовь. "В работе без любви ничего правильно все равно не будет. Любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить", — говорит Цекало.

В ходе интервью продюсер признался в любви своей 27-летней жене, актрисе и художнице Дарине Эрвин. Это признание стало самым трогательным моментом программы:

"То, что есть сейчас, для меня очень дорого и близко. Я очень люблю Дарину, свою жену, и очень с ней счастлив. Неважно, что осталось позади, важно только то, что впереди".