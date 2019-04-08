Упавшая кровля завода под Нижним придавила рабочих

На заводе "Дзержинскхиммаш" во время демонтажа здания в одном из корпусов рухнула кровля. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в службах технического надзора региона.

Демонтаж неэксплуатируемого здания на территории завода "Химмаш" в Дзержинске проводила бригада рабочих из шести человек. Во время работы была задета конструкция, поддерживающая кровлю. Это привело к ее обрушению на всей площади (3200 квадратных метров) цеха.

Отмечено, что здание находится в промышленной зоне бывшего предприятия "Дзержинскхиммаш", которое сейчас в процессе ликвидации.

Под завалами могут быть люди. Пресс-служба ГУ МЧС по региону уже подтвердила гибель одного человека. На месте работают медики, аварийно-спасательный отряд.