Кузнецова успешно стартовала на турнире в Швейцарии, обыграв Александрову

В швейцарском Лугано стартовал теннисный турнир серии WTA ч призовым фондом в 227 тысяч долларов. В борьбу вступила россиянка Светлана Кузнецова, которая в первом круге одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой.

Кузнецова одержала волевую победу – она проиграла первый сет (3:6), но смогла взять последующие две партии. Они закончились со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Матч двух россиянок продолжался 2 часа 24 минуты.

Отметим, что для Кузнецовой этот турнир стал первым с сентября 2018 года. Теперь во втором круге соревнования ее соперницей станет победительница пары Тимея Бачински (Швейцария) – Тамара Корпач (Германия).