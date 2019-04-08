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8 апреля 201918:53

Шахматы. Карлсен победой над Карякиным выиграл турнир Гашимова

EPA

Действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен завоевал досрочную победу в престижном турнире имени Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире. В партии восьмого тура норвежец обыграл россиянина Сергея Карякина.

Карякин накануне очной встречи с Карлсеном являлся единственным соперником, который мог помешать тому выиграть турнир. Однако сделать этого ему не удалось. Он играл белыми фигурами. Таким образом, теперь норвежец набрал 6 очков и за тур до окончания стал недосягаемым для преследователей. Победа на мемориале Гашимова стала для него четвертой.

Карякин же идет вторым – у него 4,5 балла.

В еще одной партии Теймур Раджабов из Азербайджана разошелся миром с представителем Индии Вишванатаном Анандом.

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