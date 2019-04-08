"Ахмат" добился выездной победы в Оренбурге

Программа 22 тура чемпионата России по футболу завершалась матчем в Оренбурге, где местная одноименная команда на своем поле принимала грозненский "Ахмат". Соперники завершили свое противостояние со счетом 3:1 – победу добыли гости из столицы Чечни.

Хозяева первыми открыли счет – уже на четвертой минуте матча Сергей Терехов поразил ворота грозненцев. Однако играть еще предстояло почти весь матч, и удержать победный результат футболистам "Оренбурга" не удалось.

На перерыв соперники ушли при ничейном счете – на 37 минуте полузащитник "Ахмата" Раванелли выровнял положение. А уже во втором тайме гости смогли забить еще дважды, когда забитыми мячами отмечались Олег Иванов и Беким Балай.

Благодаря победе подопечные Рашида Рахимова смогли подняться в таблице на 9 место в таблице РПЛ, набрав 30 очков. У "Оренбурга" осталось 29 баллов и теперь он замыкает первую десятку команд российский премьер-лиги.