Иран объявил армию США террористической организацией

Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".

Данное решение стало ответом на действия президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о намерении включить в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции.

США возобновили санкции против Ирана и усилили давление на эту страну после того, как вышли из иранского ядерного соглашения — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних мер США и ЕС.