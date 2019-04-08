Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Ранее сообщалось, что на заводе в Дзержинске Нижегородской области во время демонтажа обрушились стены цеха, который уже не эксплуатируется. В результате погиб водитель погрузчика.
Как сообщает ТАСС, следственные органы начали проверку по факту чрезвычайного происшествия. По данным МЧС, обрушение произошло на площади 3,2 тысячи квадратных метров.
"Дзержинскхиммаш" производил теплообменные устройства, оборудование для кондиционирования воздуха, промышленное холодильное и морозильное оборудование, агрегаты для фильтрования и очистки газов. В 2017 году был признан банкротом. Сейчас завод находится в стадии ликвидации.
Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, обрушение могли спровоцировать сборщики металлолома.
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