Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги заключительной игровой недели в регулярном чемпионате. В тройку лучших хоккеистов были включены сразу два российских игрока – Владимир Тарасенко из "Сент-Луиз Блюз" и "Александр Радулов из "Даллас Старз".

Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач. Радулов же замкнул тройку наиболее отличившихся хоккеистов, записав на свой счет шесть баллов (два гола и четыре ассиста).

Между ними расположился финский голкипер Пекка Ринне из "Нэшвилл Презаторз". Он выиграл все три матча недели, отразив 93,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,01.