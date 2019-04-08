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8 апреля 201920:38 Денис Давыдов

АЭС, С-400 и "Турецкий поток": Путин и Эрдоган объявили перекрестный год культуры и туризма

"Турецкий поток" заработает уже до конца 2019 года. Анкара обещает послабления для российского бизнеса и планирует перейти на расчеты в национальных валютах. А оборонные проекты двух стран не ограничатся поставами С-400. Это новости, которые приходят из Кремля с переговоров Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий президент прилетел с рабочим визитом на Совет сотрудничества высшего уровня.

У президентов Путина и Эрдогана это уже третья встреча с начала года. Диалог интенсивный. Потому как тепло приветствуют друг друга члены делегаций — видно, что российско-турецкие отношения находятся на подъеме.

"Мы наблюдаем и констатируем хороший уровень развития наших отношений, — отметил президент России. — Темп роста торговли — 15%, общий объем достиг 25 миллиардов долларов. Реализуются крупные проекты. И электростанция "Аккую" и "Турецкий поток". Совсем недавно произошла стыковка морской части и наземной".

"Строительство сухопутной части продолжается по плану. Нам предстоит задача вовремя закончить эту работу", — подчеркнул в ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Российский газ турецкие потребители, как планируется, смогут получить уже в 2019 году. Протяженность трубы — около одной тысячи километров: от российской Анапы по дну Черного моря и дальше по территории Турции. Всего четыре нитки: мощность каждой — около 15 миллиардов кубометров. Одна половина — туркам, другая — для стран ЕС.

Внимание к переговорам повышенное. Больше ста журналистов освещают встречу Путина и Эрдогана в Кремле. Слишком много важнейших вопросов и не только для двустороннего сотрудничества обсуждают лидеры.

Россия и Турция — одни из главных участников урегулирования сирийского конфликта. В прошлом году президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Это шаг, который сократил поток беженцев в Европу. Из провинции отводят тяжелое вооружение, патрулируют район отряды российской военной полиции.

"Россия и Турция, как гаранты Астанинского процесса, продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки. Мы координируем действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования конституционного комитета", — отметил Владимир Путин.

Визит Эрдогана в Москву проходит на фоне серьезного конфликта между Анкарой и Вашингтоном.

Американцы грозятся аннулировать контракт по передаче Турции истребителей F-35. Штаты в бешенстве от того, что Турция — страна НАТО — заключила с Россией контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400.

"Серьезная задача по укреплению сотрудничества стоят перед нашим странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую Республику современные российские продукции военного назначения", — очерчивает приоритеты Владимир Путин.

Президенты говорят об амбициозной задаче — увеличить товарооборот в четыре раза, до 100 миллиардов долларов. Сегодня создан совместный инвестиционный фонд.

"В Турции буквально за несколько лет были построены очень современные медицинские комплексы. При этом они строятся на частные деньги. И потом государство получает их через 15 лет. И подобную программу мы предложим в России, где мы можем строить очень крупные медицинские кластеры в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в основном за частные деньги", — рассказал о планах российской стороны гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Сегодня на встрече с представителями деловых кругов обеих стран Владимир Путин подтвердил — Москва делает все возможное для создания комфортных условий бизнесменам, в том числе иностранным.

"Хочу подчеркнуть: мы в России делаем и будем делать все необходимое для того, чтобы иностранные компании, в том числе и турецкие, чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и безопасно, не испытывали чрезмерные административные нагрузки", — заверяет бизнесменов Владимир Путин.

"Мы готовы обеспечить облегченные варианты для российских бизнесменов. Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные. А инвестиции как российские, — неожиданно заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Мы их рассматриваем как свои собственные, наши, местные фирмы".

Турция — это, конечно, и туристический рынок. 6 миллионов россиян там отдохнули только в прошлом году. Нынешним летом поток еще увеличится. 2019 год объявлен в двух странах перекрестными годом культуры и туризма.

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