АЭС, С-400 и "Турецкий поток": Путин и Эрдоган объявили перекрестный год культуры и туризма
"Турецкий поток" заработает уже до конца 2019 года. Анкара обещает послабления для российского бизнеса и планирует перейти на расчеты в национальных валютах. А оборонные проекты двух стран не ограничатся поставами С-400. Это новости, которые приходят из Кремля с переговоров Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий президент прилетел с рабочим визитом на Совет сотрудничества высшего уровня.
У президентов Путина и Эрдогана это уже третья встреча с начала года. Диалог интенсивный. Потому как тепло приветствуют друг друга члены делегаций — видно, что российско-турецкие отношения находятся на подъеме.
"Мы наблюдаем и констатируем хороший уровень развития наших отношений, — отметил президент России. — Темп роста торговли — 15%, общий объем достиг 25 миллиардов долларов. Реализуются крупные проекты. И электростанция "Аккую" и "Турецкий поток". Совсем недавно произошла стыковка морской части и наземной".
"Строительство сухопутной части продолжается по плану. Нам предстоит задача вовремя закончить эту работу", — подчеркнул в ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Российский газ турецкие потребители, как планируется, смогут получить уже в 2019 году. Протяженность трубы — около одной тысячи километров: от российской Анапы по дну Черного моря и дальше по территории Турции. Всего четыре нитки: мощность каждой — около 15 миллиардов кубометров. Одна половина — туркам, другая — для стран ЕС.
Внимание к переговорам повышенное. Больше ста журналистов освещают встречу Путина и Эрдогана в Кремле. Слишком много важнейших вопросов и не только для двустороннего сотрудничества обсуждают лидеры.
Россия и Турция — одни из главных участников урегулирования сирийского конфликта. В прошлом году президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Это шаг, который сократил поток беженцев в Европу. Из провинции отводят тяжелое вооружение, патрулируют район отряды российской военной полиции.
"Россия и Турция, как гаранты Астанинского процесса, продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки. Мы координируем действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования конституционного комитета", — отметил Владимир Путин.
Визит Эрдогана в Москву проходит на фоне серьезного конфликта между Анкарой и Вашингтоном.
Американцы грозятся аннулировать контракт по передаче Турции истребителей F-35. Штаты в бешенстве от того, что Турция — страна НАТО — заключила с Россией контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400.
"Серьезная задача по укреплению сотрудничества стоят перед нашим странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую Республику современные российские продукции военного назначения", — очерчивает приоритеты Владимир Путин.
Президенты говорят об амбициозной задаче — увеличить товарооборот в четыре раза, до 100 миллиардов долларов. Сегодня создан совместный инвестиционный фонд.
"В Турции буквально за несколько лет были построены очень современные медицинские комплексы. При этом они строятся на частные деньги. И потом государство получает их через 15 лет. И подобную программу мы предложим в России, где мы можем строить очень крупные медицинские кластеры в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в основном за частные деньги", — рассказал о планах российской стороны гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Сегодня на встрече с представителями деловых кругов обеих стран Владимир Путин подтвердил — Москва делает все возможное для создания комфортных условий бизнесменам, в том числе иностранным.
"Хочу подчеркнуть: мы в России делаем и будем делать все необходимое для того, чтобы иностранные компании, в том числе и турецкие, чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и безопасно, не испытывали чрезмерные административные нагрузки", — заверяет бизнесменов Владимир Путин.
"Мы готовы обеспечить облегченные варианты для российских бизнесменов. Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные. А инвестиции как российские, — неожиданно заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Мы их рассматриваем как свои собственные, наши, местные фирмы".
Турция — это, конечно, и туристический рынок. 6 миллионов россиян там отдохнули только в прошлом году. Нынешним летом поток еще увеличится. 2019 год объявлен в двух странах перекрестными годом культуры и туризма.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Серебренникова освободили из-под домашнего ареста
- Иран объявил армию США террористической организацией
- Алексея Булдакова похоронили с воинскими почестями
- Одесский глава отказался подчиняться Порошенко
- Ишаев возместил ущерб "Роснефти"
Самое читаемое
-
Украинская "Доктор Франкенштейн" резала россиянок на кухне
- Хозяину, привязавшему своего старого пса к рельсам, грозит реальный срок
- В овраге у мясного цеха нашли мешки с расчлененным мужчиной
- Девочка упала с десятого этажа, делая селфи
- Струя кипятка, ворвавшаяся в квартиру, сварила спавшую женщину
Телеканал "Россия"
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Крупнейший инвестор уходит из России: что будет с рублем?
- Нефть стоит выше $70 и спасает рубль от санкционного давления
- Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году
- Театр абсурда в исполнении Трампа и его команды
- Кто идёт с войной на Триполи: подоплёка противостояния
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас
- В России стартовал прием заказов на новую версию Audi A8
- В России назвали самые популярные автомобили 2019 года
- Московские власти упорно сопротивляются требованиям ГИБДД
- Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Правда или миф: вызывает ли рак повторное использование масла
- 4 типа упражнений, которые нужны всем, чтобы быть здоровыми
- Ученые объяснили, как связаны чистка зубов и болезнь Альцгеймера
- Каждая пятая смерть в мире вызвана неправильным питанием
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Встреча в Кремле
- К репетициям Парада Победы подключилась боевая авиация
- Проблемы у аллергиков начались раньше времени
Вести-Москва
-
Самый народный генерал: любимого артиста проводили аплодисментами
- Вместо закрытых станций фиолетовой ветки метро введены 24 дополнительных маршрута
- Южный участок Большой кольцевой линии метро запустят к 2022 году
- Разбитая машина скорой и пятеро пострадавших: страшная авария в Подольске
- В Алабине прошла первая сводная репетиция Парада Победы
- ГИБДД рассказала, что изменится в работе автошкол
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета
- Обнаружен осколок хэви-метал-планеты, переживший смерть звезды
- Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи
- Кошки умеют отличать свои клички от созвучных слов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его