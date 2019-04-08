Скандал в Киеве. Улицу героя Великой Отечественной переименовали в честь сенатора США

Минобороны России сегодня обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы Великой Отечественной. Нацисты рассматривали полуостров как "краеугольный камень Восточного фронта" и пытались удержать его любой ценой. Крымская наступательная операция началась ровно 75 лет назад — 8 апреля 1944 года. Ожесточенные сражения велись даже под землей — в Аджимушкайских каменоломнях. И закончились полным разгромом фашистских захватчиков. И так получилось, что именно в эти дни в Киеве тоже вспомнили годы войны.

По настоянию Порошенко, улице, носящей имя украинца, героя-подпольщика, погибшего от пыток в застенках гестапо, решили дать имя американца, сенатора-русофоба, бомбившего вьетнамские города и села и позорно попавшегося в плен. Сенатора, сделавшего немало, чтобы на Украине начался тяжелый гражданский конфликт.

Эта двухкилометровая улица в центре Киева уже 4 дня как носит имя Джона Маккейна, а снять таблички с именем Героя Советского Союза пока никто так и не решился. На исторической улице все по-старому: рукописные объявления "продам холодильник", бабушки, торгующие фруктами из коробок на табуретках, и имя Ивана Кудри и на мемориальной доске, и на указателях.

"Я возмущена, у меня свое отношение к Киевскому подполью, это семейная история, и к памяти Ивана Кудри. В таких ситуациях надо все-таки советоваться с киевлянами, а не принимать такие решения на свое усмотрение", — говорит жительница города.

Киевлянину Александру Соловьеву — 95 лет. В годы войны воевал на Курской дуге, освобождал Харьков, там же был контужен. Почти всю жизнь прожил на Украине.

"Я понимаю, можно еще каким-то образом оправдать, что русского поменять на своего украинского героя и тот и этот. А когда на американца. Простите, до меня не доходит. Заигрывают они перед американцами? Вполне возможно, а все русское стараются перечеркнуть", — считает ветеран Великой Отечественной Александр Соловьев.

Сентябрь 1941 года. Фашисты входят в Киев. Среди тех, кто остался в городе под видом простого жителя, советский разведчик Иван Кудря.

"Он остался в Киеве и руководил семью диверсионными группами. Именно от рук Кудри, от рук его товарищей, пришло возмездие тем самым проклятым фашистам, которые уничтожали жителей Украины. И не только украинцев, но и русских, евреев, всех. Кудря не только взрывал дома на Крещатике, как сейчас принято говорить. Хотя дома были не просто домами, а в этих домах остановились немцы. Именно руководство Вермахта. Кудря раскрыл огромную агентурную сеть, и в этой агентурной сети было 83 человека, которых завербовали. Вот все они, благодаря усилиям Ивана Кудри и его помощников, были обнаружены, схвачены и перевербованы", — рассказывает историк Николай Долгополов.

Его вычислили, пытали и в итоге казнили. Кудря не выдал никого из своих. Но, по мнению Украинской власти, все это не идет ни в какое сравнение с заслугами американского сенатора Джона Маккейна.

"Президент Украины призывает все фракции парламента поддержать его призыв к городским властям Киева, переименовать улицу Ивана Кудри, террориста, чекиста, оперативника, который боролся с украинским освободительным движением, в честь сенатора Маккейна", — говорят в Верховной раде.

Джон Маккейн действительно бывал на Украине гораздо чаще других американских политиков. Приезжал на Майдан, встречался с Порошенко. Впрочем, главное, за что современная власть особенно ценила сенатора, сегодня повторяют украинские каналы один за другим.

"Он выступал за предоставления Украине летального оружия и активно критиковал Россию", — сообщают украинские СМИ.

Неудивительно, что появились и те, кто идею о переименовании улицы Кудри в Маккейна поддержали. Внук советского генерала Николая Ватутина, также освобождавшего Украину, эти новости сегодня читает с комком в горле.

"Украинцы выступают в роли неких Иванов, не помнящих родства, и всех людей, которые причастны к освобождению Украины, к боям за ее независимость, за ее свободу, отношение у них двоякое. Если эти люди вышли из лагеря Бандеры, значит, они достойны увековечивания в памяти, если люди вышли из советского лагеря, то недостойны", — уверен Александр Ватутин.

В общей сложности за последние годы в одном только Киеве переименовали 180 проспектов, бульваров. Чего на самом деле хотели власти Украины, переименовывая очередную улицу, увековечить память Маккейна, или в очередной раз задеть соседей — большой вопрос.