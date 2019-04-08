Алабино стало Красной площадью: прошла первая из 15 репетиций Парада Победы
Истребители, бомбардировщики и стратегические ракетоносцы в небе над подмосковным полигоном Алабино: к репетициям Парада Победы подключилась боевая авиация. Она приняла участие в сводной тренировке вместе с пешими расчетами и техникой.
Последние минуты перед стартом. Истребители МиГ-29 проходят дозаправку, запускают двигатели. Через считаные минуты они взмоют в пасмурное апрельское небо.
Интрига — полетят или нет — сохранялась до последнего. Но дождь все-таки не помешал репетиции. Первыми с аэродрома Кубинка взлетели МиГи.
Следом парами — штурмовики Су-25. А вот знаменитые кубинские пилотажные группы сегодня не в строю. "Стрижи" хоть и на летном поле, но в тренировке не задействованы. Группа недавно вернулась с учений, а "Витязи" только что прибыли из Малайзии, где участвовали в авиашоу.
Вертолетная группа на репетиции в полном составе. Традиционно, ведущий экипаж — Ми-26, за ним идут Ми-8, следом — "Беркуты", "Ночные охотники". Легко узнать "Аллигаторов", у них соосная система винтов. А замыкают строй Ми-24.
Летные экипажи впервые в этом году встретились в небе над Подмосковьем. Самолет дальнего радиолокационного вооружения А-50, Ил-78 и стратегический ракетоносец Ту-95МС. Самая масштабная группа — тактическое крыло из Липецка, 10 бомбардировщиков Су. Сегодня и на ближайший месяц полигон Алабино — это Красная площадь.
13 тысяч солдат и офицеров, и долгие месяцы подготовки. У девушек-курсантов Академии имени Жукова в этом году — дебют. Они впервые пройдут в парадном строю.
"Безумно родители гордятся, потому что и дедушка воевал, и семья военнослужащих. И, конечно, будут смотреть, искать нас в строю", — предвкушает участие в Параде Победы курсант Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова Валентина Черненко.
Что уж точно не меняется десятилетиями: во главе механизированной колонны — легендарный танк Т-34. Самоходные артиллерийские установки "Мста-С1" — истребители танков, оружие, от которого нет спасения. За ними броневики "Патруль" — новинка на вооружении Росгвардии.
Несмотря на нелетную погоду, пешие расчеты, техника и авиация — все отработали на высшем уровне. Летные экипажи провели репетицию буквально крыло к крылу.
"Расстояние между самолетами — примерно 5-10 метров. И, во-первых, болтанка — где-то земля сильнее прогревается, где-то медленнее. Впереди летят самолеты, от них остается турбулентность. Первая тренировка очень хорошая, потому что мы сразу посмотрели, какие могут быть погодные условия", — поясняет командир авиационного звена Сергей Фомин.
Впереди еще 14 совместных репетиций, в том числе и ночных на Красной площади. Если и есть какие-то недочеты, времени на их отработку достаточно.
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