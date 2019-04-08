Путин о переговорах с Эрдоганом: без споров не обошлось

Сразу несколько соглашений подписано по итогам переговоров Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Реализацией новых проектов совместно с турецкими коллегами, в том числе, займется Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Речь, например, идет о строительстве медицинских кластеров в российских регионах.

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции говорил и о сотрудничестве Москвы и Анкары в решении сирийского вопроса.

"Рассчитываю, что совместные усилия помогут нормализовать ситуацию внутри и вокруг зоны деэскалации, а в конечном итоге приведут к нейтрализации террористического очага", — сказал Путин.

Говоря про цену российского газа, поставляемого в Турцию, Путин заявил, что по этому вопросу стороны пока не пришли к взаимному согласию. Вместе с тем президент подчеркнул: Россия всегда надежно выполняет обязанности поставщика.

"Дело не в ценах, хотя это очень важный параметр, дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа. Далеко не все выполняют свои контрактные обязательства , а Россия стабильно выполняет и по объемам, и по ценам", — подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что переговоры с Эрдоганом не были "благостными", и без споров не обошлось. Спорили, по словам президента РФ, относительно обложения сборами российской металлургической промышленности.

Пресс-конференцию по итогам переговоров Путина и Эрдогана транслировал телеканал "Россия 24".

На этом программа турецкой делегации в Москву не закончилась. На вечер понедельника в Большом театре запланирована торжественная церемония открытия перекрестного Года культуры и туризма России и Турции.