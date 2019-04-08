В шведских тюрьмах закончились места

Власти Швеции жалуются на нехватку мест в тюрьмах. В настоящий момент 17 из 45 пенитенциарных учреждений не могут принимать новых заключенных. Другие данные еще менее оптимистичные. Некоторые эксперты утверждают, что 97 процентов шведских тюрем переполнены, сообщает Famagusta Gazette.

Из-за нехватки мест осужденных стали размещать прямо в комнатах для свиданий, а также помещать по несколько человек в одиночные камеры. Пять лет назад ситуация была схожей, но не столь катастрофической – переполнены были 85 процентов скандинавских тюрем.

Ситуация усугубляется тем, что с начала года власти Швеции ужесточили наказания за ряд нарушений.

Сотрудники тюрем опасаются, что скоро размещать новых заключенных будет попросту негде.

Чтобы избежать такой ситуации, шведам необходимо в кратчайшие сроки найти места для как минимум двух тысяч осужденных.